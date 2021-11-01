Каталог компаній
Thrasio
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Thrasio Зарплати

Зарплата Thrasio варіюється від $51,640 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $201,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Thrasio. Останнє оновлення: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $60K
Дата-сайентист
Median $180K
Продукт-менеджер
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Бізнес-операції
$114K
Бізнес-аналітик
$124K
Розвиток бізнесу
$130K
Аналітик даних
$51.6K
Інвестиційний банкір
$141K
Маркетинг
$194K
Проєктний менеджер
$122K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$201K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Thrasio - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Thrasio складає $130,345.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Thrasio

Схожі компанії

  • Jefferies
  • JUUL Labs
  • Sephora
  • Susquehanna International Group
  • Netlify
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси