Каталог компаній
ThousandEyes
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

ThousandEyes Зарплати

Зарплата ThousandEyes варіюється від $38,997 загальної компенсації на рік для Успіх клієнтів на нижньому рівні до $673,891 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ThousandEyes. Останнє оновлення: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $237K
Успіх клієнтів
$39K
Продакт-дизайнер
$279K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Продакт-менеджер
$412K
Продажі
$674K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

34%

РІК 3

У ThousandEyes Гранти акцій/капіталу підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (11.00% за period)

  • 34% передається у 3rd-РІК (11.33% за period)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ThousandEyes - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $673,891. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ThousandEyes складає $279,098.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для ThousandEyes

Схожі компанії

  • DoorDash
  • Roblox
  • Airbnb
  • Netflix
  • Facebook
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси