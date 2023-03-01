ThousandEyes Зарплати

Зарплата ThousandEyes варіюється від $38,997 загальної компенсації на рік для Успіх клієнтів на нижньому рівні до $673,891 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ThousandEyes. Останнє оновлення: 11/16/2025
33%
РІК 1
33%
РІК 2
34%
РІК 3
У ThousandEyes Гранти акцій/капіталу підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (11.00% за period)
34% передається у 3rd-РІК (11.33% за period)
