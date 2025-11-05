Каталог компаній
ThoughtWorks
Компенсація Інженер-програміст in India у ThoughtWorks варіюється від ₹1.39M за year для Consultant до ₹5.23M за year для Lead Consultant. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.19M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ThoughtWorks. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Consultant
(Початковий рівень)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в ThoughtWorks?

Включені посади

Мобільний інженер програмного забезпечення

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер даних

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в ThoughtWorks in India складає річну загальну компенсацію ₹5,232,704. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ThoughtWorks для позиції Інженер-програміст in India складає ₹2,190,564.

