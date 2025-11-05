Каталог компаній
ThoughtWorks
Компенсація Продакт-менеджер in India у ThoughtWorks варіюється від ₹2.78M за year для Senior Product Manager до ₹7.17M за year для Principal Product Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹3.46M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ThoughtWorks. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в ThoughtWorks in India складає річну загальну компенсацію ₹7,372,480. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ThoughtWorks для позиції Продакт-менеджер in India складає ₹3,456,922.

