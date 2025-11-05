Компенсація Продакт-менеджер in India у ThoughtWorks варіюється від ₹2.78M за year для Senior Product Manager до ₹7.17M за year для Principal Product Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹3.46M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ThoughtWorks. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
