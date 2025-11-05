Каталог компаній
ThoughtWorks
ThoughtWorks Продакт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продакт-дизайнер in United States у ThoughtWorks становить $136K за year для Senior Product Designer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $81.8K.

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 1 Більше рівнів
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в ThoughtWorks?

Включені посади

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в ThoughtWorks in United States складає річну загальну компенсацію $180,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ThoughtWorks для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $120,000.

