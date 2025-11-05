Каталог компаній
ThoughtSpot
ThoughtSpot Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер інженерів-програмістів in India у ThoughtSpot варіюється від ₹10.74M до ₹15.65M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ThoughtSpot. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня загальна компенсація

₹12.33M - ₹14.06M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹10.74M₹12.33M₹14.06M₹15.65M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ThoughtSpot RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в ThoughtSpot in India складає річну загальну компенсацію ₹15,647,491. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ThoughtSpot для позиції Менеджер інженерів-програмістів in India складає ₹10,741,074.

