Компенсація Інженер-програміст in India у ThoughtSpot варіюється від ₹3.42M за year для MTS 2 до ₹11.92M за year для Staff Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹5.33M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ThoughtSpot. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹828K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.93M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У ThoughtSpot RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
