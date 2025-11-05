Каталог компаній
ThoughtSpot
ThoughtSpot Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in India у ThoughtSpot варіюється від ₹3.42M за year для MTS 2 до ₹11.92M за year для Staff Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹5.33M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ThoughtSpot. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MTS 2
(Початковий рівень)
₹3.42M
₹2.34M
₹828K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.93M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ThoughtSpot RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в ThoughtSpot in India складає річну загальну компенсацію ₹11,919,702. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ThoughtSpot для позиції Інженер-програміст in India складає ₹5,147,006.

