Компенсація Технічний програм-менеджер in United Kingdom у Thought Machine варіюється від £77.9K за year для IC2 до £140K за year для IC3. Медіанний yearний пакет компенсації in United Kingdom становить £122K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Thought Machine. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.9K
£67.8K
£0
£10.1K
IC3
£140K
£123K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Thought Machine RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)