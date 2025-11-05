Thought Machine Технічний програм-менеджер Зарплати

Компенсація Технічний програм-менеджер in United Kingdom у Thought Machine варіюється від £77.9K за year для IC2 до £140K за year для IC3. Медіанний yearний пакет компенсації in United Kingdom становить £122K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Thought Machine. Останнє оновлення: 11/5/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус IC1 Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC2 £77.9K £67.8K £0 £10.1K IC3 Senior Technical Program Manager £140K £123K £12.3K £5K IC4 Principal Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- Переглянути 1 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( GBP ) Оклад | Акції (рік) | Бонус

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Thought Machine RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Thought Machine ?

