Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in United Kingdom у Thought Machine становить £181K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Thought Machine. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£181K
Рівень
M3
Базова зарплата
£143K
Stock (/yr)
£28.9K
Бонус
£9.6K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Thought Machine?
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Thought Machine RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Thought Machine in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £192,448. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Thought Machine для позиції Менеджер інженерів-програмістів in United Kingdom складає £142,544.

