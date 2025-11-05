Thought Machine Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United Kingdom у Thought Machine варіюється від £59K за year для IC1 до £131K за year для IC3. Медіанний yearний пакет компенсації in United Kingdom становить £97K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Thought Machine. Останнє оновлення: 11/5/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус IC1 Software Engineer ( Початковий рівень ) £59K £56.1K £884.3 £2K IC2 £99.9K £91K £2.9K £6K IC3 Senior Software Engineer £131K £125K £3.3K £2.4K IC4 Principal Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- Переглянути 1 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Thought Machine RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Thought Machine ?

