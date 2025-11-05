Каталог компаній
Thought Machine
Thought Machine Рекрутер Зарплати

Середня загальна компенсація Рекрутер in United Kingdom у Thought Machine варіюється від £56.6K до £77.3K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Thought Machine. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня загальна компенсація

£60.6K - £73.3K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
£56.6K£60.6K£73.3K£77.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Thought Machine RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Thought Machine in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £77,296. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Thought Machine для позиції Рекрутер in United Kingdom складає £56,639.

Інші ресурси