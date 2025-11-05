Середня загальна компенсація Успіх клієнтів in United Kingdom у Thought Machine варіюється від £112K до £159K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Thought Machine. Останнє оновлення: 11/5/2025
Середня загальна компенсація
Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Thought Machine RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)