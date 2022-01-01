Каталог компаній
Thought Machine
Thought Machine Зарплати

Зарплата Thought Machine варіюється від $77,555 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $237,936 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Thought Machine. Останнє оновлення: 11/16/2025

Інженер-програміст
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Менеджер інженерів-програмістів
Median $238K
Технічний програм-менеджер
Median $161K

Продакт-менеджер
Median $110K
Успіх клієнтів
$182K
Рекрутер
$88K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Thought Machine RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Thought Machine - це Менеджер інженерів-програмістів з річною загальною компенсацією $237,936. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Thought Machine складає $145,990.

Інші ресурси