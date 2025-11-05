Каталог компаній
Thought Logic Consulting
Медіанний пакет компенсації Консультант з управління in United States у Thought Logic Consulting становить $165K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Thought Logic Consulting. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Thought Logic Consulting
Principal Consultant
Atlanta, GA
Загалом за рік
$165K
Рівень
-
Базова зарплата
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Thought Logic Consulting?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Консультант з управління в Thought Logic Consulting in United States складає річну загальну компенсацію $210,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Thought Logic Consulting для позиції Консультант з управління in United States складає $161,500.

Інші ресурси