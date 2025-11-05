Каталог компаній
Thorogood
Thorogood Дейта-аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Дейта-аналітик in India у Thorogood становить ₹1.2M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Thorogood. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹1.2M
Рівень
L1
Базова зарплата
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹249K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Thorogood?
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в Thorogood in India складає річну загальну компенсацію ₹1,659,921. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Thorogood для позиції Дейта-аналітик in India складає ₹1,181,233.

