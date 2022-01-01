Thomson Reuters Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Thomson Reuters варіюється від $6,509 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $385,000 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Thomson Reuters. Останнє оновлення: 9/20/2025

$160K

Інженер-програміст
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Product Manager $102K
Director $169K
Продукт-дизайнер
Median $90.3K

UX-дизайнер

Дата-сайентист
Median $87.1K
Продажі
Median $385K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $233K
UX-дослідник
Median $63.7K
Управління персоналом
Median $372K
Бізнес-операції
$159K
Бізнес-аналітик
$24.6K
Розвиток бізнесу
$122K
Керівник апарату
$164K
Обслуговування клієнтів
$6.5K
Аналітик даних
$17.4K
Менеджер з науки про дані
$127K
Фінансовий аналітик
$7.5K
IT-спеціаліст
$16.8K
Юридичний відділ
$118K
Менеджмент-консультант
$96.7K
Маркетинг
$76.4K
Проєктний менеджер
$124K
Інженер з продажів
$112K
Аналітик з кібербезпеки
$122K
Архітектор рішень
$122K
Технічний письменник
$17.5K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Thomson Reuters is Продажі with a yearly total compensation of $385,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thomson Reuters is $96,714.

Інші ресурси