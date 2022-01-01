Каталог компаній
Thinkific
Thinkific Зарплати

Зарплата Thinkific варіюється від $66,637 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $150,565 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Thinkific. Останнє оновлення: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Продакт-менеджер
Median $103K
Інженер-програміст
Median $108K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Бізнес-аналітик
$108K

Обслуговування клієнтів
$75.4K
Маркетингові операції
$73K
Продакт-дизайнер
$139K
Рекрутер
$66.6K
Менеджер інженерів-програмістів
$151K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Thinkific Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Thinkific - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $150,565. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Thinkific складає $105,321.

