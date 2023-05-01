THINK Surgical Зарплати

Каталог компаній
Зарплата THINK Surgical варіюється від $71,244 загальної компенсації на рік для Біомедичний інженер на нижньому рівні до $165,825 для Менеджер продакт-дизайну на вищому рівні.

Інженер-програміст
Median $163K
Біомедичний інженер
$71.2K
Продакт-дизайнер
$159K

Менеджер продакт-дизайну
$166K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в THINK Surgical - це Менеджер продакт-дизайну at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $165,825. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в THINK Surgical складає $160,683.

Інші ресурси