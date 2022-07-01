Каталог компаній
Think Company
Think Company Зарплати

Зарплата Think Company варіюється від $89,445 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $127,400 для Менеджер продакт-дизайну на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Think Company. Останнє оновлення: 11/21/2025

Продакт-дизайнер
$89.4K
Менеджер продакт-дизайну
$127K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Think Company - це Менеджер продакт-дизайну at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $127,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Think Company складає $108,423.

