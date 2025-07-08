The Stepstone Group Зарплати

Зарплата The Stepstone Group варіюється від $52,462 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $184,677 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників The Stepstone Group . Останнє оновлення: 9/2/2025