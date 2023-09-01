Каталог компаній
The ODP Corporation
The ODP Corporation Зарплати

Зарплата The ODP Corporation варіюється від $139,300 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $190,950 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників The ODP Corporation. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $171K
Продажі
$139K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в The ODP Corporation - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $190,950. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в The ODP Corporation складає $171,000.

