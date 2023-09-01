Каталог компаній
The Economist
The Economist Зарплати

Зарплата The Economist варіюється від $47,509 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $186,961 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників The Economist. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $47.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $187K
Продукт-менеджер
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продажі
$98.5K
UX-дослідник
$91.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в The Economist - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $186,961. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в The Economist складає $98,500.

