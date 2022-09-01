Каталог компаній
The Container Store
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

The Container Store Зарплати

Зарплата The Container Store варіюється від $50,250 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $108,780 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників The Container Store. Останнє оновлення: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Обслуговування клієнтів
$50.3K
Фінансовий аналітик
$71.7K
Продукт-менеджер
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Інженер-програміст
$109K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в The Container Store - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $108,780. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в The Container Store складає $81,597.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для The Container Store

Схожі компанії

  • Lyft
  • Google
  • LinkedIn
  • Snap
  • Square
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси