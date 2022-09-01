The Container Store Зарплати

Зарплата The Container Store варіюється від $50,250 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $108,780 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників The Container Store . Останнє оновлення: 10/19/2025