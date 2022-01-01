Каталог компаній
The Clorox Company
The Clorox Company Зарплати

Зарплата The Clorox Company варіюється від $109,450 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $236,640 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників The Clorox Company. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $121K
Бухгалтер
$109K
Розвиток бізнесу
$161K

Обслуговування клієнтів
$117K
Менеджер з науки про дані
$172K
Управління персоналом
$237K
IT-спеціаліст
$131K
Продажі
Median $165K
Архітектор рішень
Median $190K
Венчурний капіталіст
$130K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У The Clorox Company RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в The Clorox Company - це Управління персоналом at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $236,640. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в The Clorox Company складає $146,265.

Інші ресурси