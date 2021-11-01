The Boring Company Зарплати

Зарплата The Boring Company варіюється від $89,550 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $230,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників The Boring Company . Останнє оновлення: 9/1/2025