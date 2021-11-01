Каталог компаній
The Boring Company Зарплати

Зарплата The Boring Company варіюється від $89,550 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $230,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників The Boring Company. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $230K

Full-Stack програмний інженер

Інженер-механік
Median $90K
Дата-сайентист
$149K

Інженер з апаратного забезпечення
$143K
Продукт-дизайнер
$89.6K
Проєктний менеджер
$154K
Рекрутер
$119K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в The Boring Company - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $230,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в The Boring Company складає $142,811.

Інші ресурси