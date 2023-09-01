Teya Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Teya варіюється від $24,849 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $134,298 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Teya. Останнє оновлення: 12/1/2025

Інженер-програміст
Median $93.9K
Продакт-менеджер
Median $93.7K
Розвиток бізнесу
Median $90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Дейта-сайентист
$83.7K
Фінансовий аналітик
$54.6K
Кадрові ресурси
Median $76.4K
Консультант з управління
$46.1K
Маркетинг
$103K
Продакт-дизайнер
$24.8K
Проєкт-менеджер
$36.1K
Менеджер інженерів-програмістів
$134K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Teya - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $134,298. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Teya складає $83,733.

