Testmasters Зарплати

Зарплата Testmasters варіюється від $80,400 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $126,439 для Дейта-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Testmasters. Останнє оновлення: 12/1/2025

Інженер-програміст
Median $120K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Обслуговування клієнтів
$80.4K
Дейта-сайентист
$126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Інженер-механік
$81.6K
Продакт-дизайнер
$80.4K
Рекрутер
$101K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Testmasters - це Дейта-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $126,439. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Testmasters складає $91,050.

