Компенсація Технічний рекрутер in United States у Tesla варіюється від $101K за year для P2 до $216K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $157K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tesla. Останнє оновлення: 11/11/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$101K
$94.7K
$6.7K
$0
P3
$161K
$132K
$28.7K
$0
P4
$216K
$155K
$61.7K
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Tesla RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
