Компенсація Інженер якості in United States у Tesla варіюється від $108K за year для P1 до $201K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $175K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tesla. Останнє оновлення: 11/11/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції ( /yr ) Бонус P1 Associate Engineer $108K $93.8K $14.4K $0 P2 Engineer $130K $113K $17.5K $0 P3 Senior Engineer $186K $134K $50.3K $1K P4 Staff Engineer $201K $181K $20K $0 Переглянути 2 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Tesla RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU. 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Tesla RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

