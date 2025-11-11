Компенсація Виробничий інженер in United States у Tesla варіюється від $97.4K за year для P1 до $242K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $134K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tesla. Останнє оновлення: 11/11/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
P1
$97.4K
$91.1K
$3.6K
$2.6K
P2
$131K
$110K
$20K
$1.1K
P3
$171K
$137K
$33.4K
$778
P4
$242K
$153K
$80.7K
$8K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Tesla RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
