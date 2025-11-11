Каталог компаній
Tesla
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Апаратний інженер

  • Інженер вбудованого апаратного забезпечення

  • San Francisco Bay Area

Tesla Інженер вбудованого апаратного забезпечення Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Інженер вбудованого апаратного забезпечення in San Francisco Bay Area у Tesla варіюється від $188K за year для P3 до $480K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $190K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tesla. Останнє оновлення: 11/11/2025

Середня Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
P1
Associate Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Engineer
$188K
$157K
$29.7K
$2K
P4
Staff Engineer
$321K
$208K
$111K
$1.4K
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Tesla RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Tesla RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Апаратний інженер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер вбудованого апаратного забезпечення в Tesla in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $480,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tesla для позиції Інженер вбудованого апаратного забезпечення in San Francisco Bay Area складає $207,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Tesla

Схожі компанії

  • Sunrun
  • Vroom
  • Volta Charging
  • Yelp
  • Expedia
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси