Каталог компаній
Tesla
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Бізнес-аналітик

  • Аналітик бізнес-аналітики

Tesla Аналітик бізнес-аналітики Зарплати

Компенсація Аналітик бізнес-аналітики in United States у Tesla варіюється від $100K за year до $139K. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $110K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tesla. Останнє оновлення: 11/11/2025

Середня Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
P1
Associate Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Business Analyst
$115K
$109K
$6.3K
$0
P3
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Tesla RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Tesla RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Бізнес-аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик бізнес-аналітики в Tesla in United States складає річну загальну компенсацію $139,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tesla для позиції Аналітик бізнес-аналітики in United States складає $108,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Tesla

Схожі компанії

  • Sunrun
  • Vroom
  • Volta Charging
  • Yelp
  • Expedia
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси