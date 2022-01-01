Довідник компаній
Tesco Зарплати

Діапазон зарплат Tesco коливається від $6,071 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $160,217 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Tesco. Останнє оновлення: 8/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер даних

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $104K
Менеджер продукту
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Науковець даних
Median $91.3K
Технічний менеджер програми
Median $48.2K
Адміністративний асистент
Median $30.8K
Продажі
Median $31.8K
Бухгалтер
$44.1K

Технічний бухгалтер

Розвиток бізнесу
$100K
Копірайтер
$38.5K
Обслуговування клієнтів
$32K
Аналітик даних
$63.7K
Менеджер з науки даних
$64.2K
Фінансовий аналітик
$137K
Графічний дизайнер
$121K
Людські ресурси
$6.1K
Інформаційний технолог (ІТ)
$78.2K
Юридичний
$33.7K
Консультант з менеджменту
$85.6K
Дизайнер продукту
$160K
Рекрутер
$47.8K
Часті запитання

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Tesco je Дизайнер продукту at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $160,217. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Tesco je $63,729.

