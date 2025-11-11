Каталог компаній
Teradyne
Teradyne Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення in United States у Teradyne становить $120K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Teradyne. Останнє оновлення: 11/11/2025

Медіанний пакет
company icon
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
Загалом за рік
$120K
Рівень
L2
Базова зарплата
$120K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
0 Роки
Які кар'єрні рівні в Teradyne?
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Teradyne Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення в Teradyne in United States складає річну загальну компенсацію $205,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Teradyne для позиції Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення in United States складає $119,000.

Інші ресурси