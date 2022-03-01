Довідник компаній
Tencent Holdings
Tencent Holdings Зарплати

Діапазон зарплат Tencent Holdings коливається від $43,084 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $666,650 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Tencent Holdings. Останнє оновлення: 8/16/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$43.1K
Розвиток бізнесу
$108K
Науковець даних
$63.5K

Інформаційний технолог (ІТ)
$667K
Юридичний
$301K
Менеджер з партнерств
$158K
Менеджер продукту
$55.9K
Інженер-програміст
$102K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Tencent Holdings, є Інформаційний технолог (ІТ) at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $666,650. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Tencent Holdings, становить $104,824.

