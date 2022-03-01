Tencent Holdings Зарплати

Діапазон зарплат Tencent Holdings коливається від $43,084 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $666,650 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Tencent Holdings . Останнє оновлення: 8/16/2025