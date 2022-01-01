Довідник компаній
Tenable
Tenable Зарплати

Діапазон зарплат Tenable коливається від $43,447 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $487,775 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Tenable. Останнє оновлення: 8/16/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Менеджер продукту
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Інженер-програміст
Median $149K

Повнофункціональний інженер-програміст

Продажі
Median $170K

Успіх клієнта
$214K
Науковець даних
$43.4K
Інформаційний технолог (ІТ)
$83.6K
Операційний маркетинг
$67.3K
Дизайнер продукту
$127K
Рекрутер
$140K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$205K
Архітектор рішень
$276K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Tenable RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Часті запитання

