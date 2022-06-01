Довідник компаній
Templafy
Templafy Зарплати

Діапазон зарплат Templafy коливається від $68,559 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $155,775 для Technical Account Manager на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Templafy. Останнє оновлення: 8/15/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $85.9K
Менеджер продукту
$106K
Менеджер проекту
$70.3K

Рекрутер
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Технічний менеджер програми
$153K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Templafy, є Technical Account Manager at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $155,775. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Templafy, становить $95,901.

