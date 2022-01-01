Довідник компаній
Temasek
Temasek Зарплати

Діапазон зарплат Temasek коливається від $10,612 у загальній компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $218,900 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Temasek. Останнє оновлення: 8/15/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $74.8K

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
Median $112K
Операції з обслуговування клієнтів
$10.6K

Аналітик даних
$63.7K
Фінансовий аналітик
$192K
Інженер з апаратного забезпечення
$54.4K
Інформаційний технолог (ІТ)
$219K
Менеджер продукту
$31.3K
Менеджер проекту
$29.9K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Temasek, є Інформаційний технолог (ІТ) at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $218,900. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Temasek, становить $63,701.

