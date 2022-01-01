Довідник компаній
TELUS
TELUS Зарплати

Діапазон зарплат TELUS коливається від $10,107 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $135,281 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників TELUS. Останнє оновлення: 8/15/2025

$160K

Інженер-програміст
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Інженер з забезпечення якості

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер машинного навчання

DevOps-інженер

Менеджер продукту
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Дизайнер продукту
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX-дизайнер

Науковець даних
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
L4 $114K
L5 $97.6K
Маркетинг
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Менеджер програми
Median $85K
Бізнес-аналітик
Median $56.2K
Аналітик кібербезпеки
Median $76.8K
Аналітик даних
Median $37.1K
Менеджер з науки даних
Median $110K
Архітектор рішень
Median $129K

Архітектор даних

Консультант з менеджменту
Median $95.6K
Бізнес-операції
$101K
Менеджер з бізнес-операцій
$96.9K
Розвиток бізнесу
$99.3K
Головний співробітник
$92.6K
Копірайтер
$88.4K
Обслуговування клієнтів
$10.1K
Фінансовий аналітик
$76.8K
Інженер з апаратного забезпечення
$75.2K
Людські ресурси
$66.4K
Інформаційний технолог (ІТ)
$11.6K
Операційний маркетинг
$104K
Інженер-механік
$72.9K
Менеджер з дизайну продукту
$107K
Менеджер проекту
$14.5K
Продажі
$55.4K
Технічний менеджер програми
$89.6K
Довіра та безпека
$41.7K
Дослідник користувацького досвіду
$88.2K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в TELUS, є Інженер-програміст at the L6 level з річною загальною компенсацією $135,281. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в TELUS, становить $86,649.

