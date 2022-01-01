TELUS Зарплати

Діапазон зарплат TELUS коливається від $10,107 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $135,281 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників TELUS . Останнє оновлення: 8/15/2025