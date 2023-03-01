Каталог компаній
Telia
Telia Зарплати

Зарплата Telia варіюється від $38,667 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $115,247 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Telia. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $89.8K
Продукт-менеджер
Median $71.7K
Обслуговування клієнтів
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Дата-сайентист
$75.7K
IT-спеціаліст
$102K
Продажі
$75.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$115K
Архітектор рішень
$75.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Telia - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $115,247. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Telia складає $75,533.

