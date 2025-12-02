Каталог компаній
Telefónica
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Середня загальна компенсація Бізнес-аналітик in Argentina у Telefónica варіюється від ARS 20.36M до ARS 28.51M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Telefónica. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$16.7K - $19.4K
Argentina
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$15.4K$16.7K$19.4K$21.6K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Telefónica?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Telefónica in Argentina складає річну загальну компенсацію ARS 28,508,830. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Telefónica для позиції Бізнес-аналітик in Argentina складає ARS 20,363,450.

Інші ресурси

