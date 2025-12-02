Каталог компаній
Teladoc Health
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
  • Зарплати
  • Архітектор рішень

  • Всі зарплати Архітектор рішень

Teladoc Health Архітектор рішень Зарплати

Медіанний пакет компенсації Архітектор рішень in United States у Teladoc Health становить $305K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Teladoc Health. Останнє оновлення: 12/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Teladoc Health
Director
Mountain View, CA
Загалом за рік
$305K
Рівень
-
Базова зарплата
$195K
Stock (/yr)
$75K
Бонус
$35K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в Teladoc Health?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Teladoc Health RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Teladoc Health in United States складає річну загальну компенсацію $320,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Teladoc Health для позиції Архітектор рішень in United States складає $291,000.

Інші ресурси

