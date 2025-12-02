Компенсація Продакт-дизайнер in United States у Teladoc Health становить $173K за year для Senior Product Designer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $163K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Teladoc Health. Останнє оновлення: 12/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$173K
$159K
$5.8K
$8.7K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У Teladoc Health RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)
