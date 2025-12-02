Каталог компаній
Teladoc Health
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продакт-дизайнер

  • Всі зарплати Продакт-дизайнер

Teladoc Health Продакт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продакт-дизайнер in United States у Teladoc Health становить $173K за year для Senior Product Designer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $163K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Teladoc Health. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$173K
$159K
$5.8K
$8.7K
Переглянути 3 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Teladoc Health RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продакт-дизайнер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Teladoc Health in United States складає річну загальну компенсацію $207,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Teladoc Health для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $150,020.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Teladoc Health

Схожі компанії

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.