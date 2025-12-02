Каталог компаній
Teladoc Health
Teladoc Health Дейта-сайентист Зарплати

Компенсація Дейта-сайентист in United States у Teladoc Health варіюється від $138K за year для Data Scientist II до $264K за year для Senior Data Scientist. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $161K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Teladoc Health. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$138K
$126K
$8.8K
$2.9K
Data Scientist III
$171K
$160K
$3.6K
$7.6K
Senior Data Scientist
$264K
$198K
$36.3K
$29K
Переглянути 3 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Teladoc Health RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)



Включені посади

Медична інформатика

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Teladoc Health in United States складає річну загальну компенсацію $263,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Teladoc Health для позиції Дейта-сайентист in United States складає $143,000.

Інші ресурси

