Компенсація Дейта-сайентист in United States у Teladoc Health варіюється від $138K за year для Data Scientist II до $264K за year для Senior Data Scientist. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $161K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Teladoc Health. Останнє оновлення: 12/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$138K
$126K
$8.8K
$2.9K
Data Scientist III
$171K
$160K
$3.6K
$7.6K
Senior Data Scientist
$264K
$198K
$36.3K
$29K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У Teladoc Health RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)
