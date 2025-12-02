Каталог компаній
Teladoc Health
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Обслуговування клієнтів

  • Всі зарплати Обслуговування клієнтів

Teladoc Health Обслуговування клієнтів Зарплати

Середня загальна компенсація Обслуговування клієнтів in United States у Teladoc Health варіюється від $41.4K до $57.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Teladoc Health. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$44.9K - $54.4K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$41.4K$44.9K$54.4K$57.9K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Обслуговування клієнтів заявок в Teladoc Health щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Teladoc Health RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Обслуговування клієнтів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Обслуговування клієнтів в Teladoc Health in United States складає річну загальну компенсацію $57,907. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Teladoc Health для позиції Обслуговування клієнтів in United States складає $41,434.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Teladoc Health

Схожі компанії

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.