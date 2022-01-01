Каталог компаній
Teladoc Health
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Teladoc Health Зарплати

Зарплата Teladoc Health варіюється від $49,670 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $305,000 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Teladoc Health. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Медична інформатика

Продукт-менеджер
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $270K
Продукт-дизайнер
Median $163K

UX-дизайнер

Архітектор рішень
Median $305K
Маркетинг
Median $98.8K
Обслуговування клієнтів
$49.7K
Успіх клієнтів
$109K
Рекрутер
$199K
Продажі
$294K
Технічний програмний менеджер
$204K
UX-дослідник
$206K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Teladoc Health RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Najbolje plačana pozicija pri Teladoc Health je Архітектор рішень z letnim skupnim plačilom $305,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Teladoc Health je $178,333.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Teladoc Health

Схожі компанії

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси