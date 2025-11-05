Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in Greater Bengaluru у Tekion варіюється від ₹5.29M за year для L1 до ₹5.93M за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹6.92M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tekion. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Tekion Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)