Найвищий пакет оплати для позиції Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення в Tekion in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹2,220,952. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.