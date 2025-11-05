Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Tekion варіюється від ₹2.01M за year для L1 до ₹7.22M за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹4.06M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tekion. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Tekion Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
