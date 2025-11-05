Tekion Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Tekion варіюється від ₹2.01M за year для L1 до ₹7.22M за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹4.06M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tekion. Останнє оновлення: 11/5/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 Associate Software Engineer ( Початковий рівень ) ₹2.01M ₹1.73M ₹243K ₹34.8K L2 Software Engineer ₹2.73M ₹2.25M ₹465K ₹14K L3 Senior Software Engineer ₹4.68M ₹3.87M ₹816K ₹0 L4 Staff Software Engineer ₹6.34M ₹5.28M ₹1.01M ₹53.8K Переглянути 1 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій Options У Tekion Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Tekion ?

