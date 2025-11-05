Каталог компаній
Tekion
Tekion Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Tekion варіюється від ₹2.01M за year для L1 до ₹7.22M за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹4.06M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tekion. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
Associate Software Engineer(Початковий рівень)
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
Software Engineer
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
Senior Software Engineer
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
Переглянути 1 Більше рівнів
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Tekion Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер безпеки програмного забезпечення

Науковець-дослідник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Tekion in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹7,229,769. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tekion для позиції Інженер-програміст in Greater Bengaluru складає ₹4,417,853.

Інші ресурси