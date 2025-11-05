Компенсація Інженер-програміст in Chennai Metropolitan Area у Tekion варіюється від ₹1.61M за year для L1 до ₹3.28M за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in Chennai Metropolitan Area становить ₹1.45M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tekion. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Tekion Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
